Unomattina in famiglia, Ippoliti lascia lo studio: gelo con Timperi. "Ne parliamo dopo"

Una gag finita male o una polemica esplosa in diretta tv? Fuori programma nella consueta rassegna stampa di Gianni Ippoliti a Unomattina in famiglia, su Rai1. Il registro ironico e scanzonato del segmento tv è stata caratterizzato da un botta e risposta glaciale con il conduttore Tiberio Timperi e con Ippoliti che ha lasciato lo studio. Quest'ultimo ha notato che il presentatore sbuffava mentre stava per commentare l'intervista in cui Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parlano della loro separazione. Innervosito, Ippoliti ha interrotto la rubrica: "Tiberio dimmi, vedo che sbuffi". "No, niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo", la risposta di Timperi.

"Parliamone subito, siamo in diretta, è bello così. Stavolta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire", afferma Ippoliti che si avvicina a Timperi. "Ma non ci penso proprio", ha replicato il conduttore. A quel punto, Ippoliti ha salutato tutti per andarsene: "E allora finisce qua la rassegna stampa, grazie e arrivederci", ha detto lasciando lo studio.

Gianni Ippoliti fa la solita Rassegna Stampa a Unomattina In famiglia, ma nota Tiberio Timperi sbuffare. Dopo un confronto, Ippoliti lascia lo studio: “Me ne vado, continuate a sbuffare’”. Ma la bellezza è la colonna sonora di Stranger Things a seguire pic.twitter.com/EOdkcY4hEd — Ruben Trasatti (@darkap89) June 11, 2023

Monica Setta e Ingrid Muccitelli, sorprese dalla piega presa dalla trasmissione, hanno provato a fargli cambiare idea, invano. "E allora che dobbiamo fare?", ha chiesto Timperi. "Continuate a sbuffare", ha concluso Ippoliti andando via mentre la regia staccava e per qualche secondo si sono sentite le note della sigla di Stranger Things. Cosa avrà provocato il gelido siparietto in studio?