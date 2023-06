Paolo Bonolis, sofferenza dopo la rottura con Bruganelli: tentativo estremo e sofferenza

Alice Antico 23 giugno 2023 a

Non è affatto un periodo facile per Paolo Bonolis che, come tutti sappiamo, è tornato single dopo la fine del suo secondo matrimonio con Sonia Bruganelli. I due ex coniugi si unirono in matrimonio nel 2002 e hanno attualmente tre figli: Silvia, Davide, Adele. Paolo, inoltre, ha alle spalle un altro matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller, durato dal 1983 al 1988, dal quale sono nati Stefano e Martina, che negli ultimi anni hanno reso il conduttore nonno.

"Nessun euro si è aggiunto al nostro patrimonio". Bruganelli gela tutti

Nonostante, di recente, si fosse vociferato di un'altra love story per il presentatore, Bonolis ha apertamente smentito il gossip sul settimanale “Oggi”, dove si legge invece che “Paolo Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio”. Risulta, dunque, che il noto conduttore abbia il cuore libero e che nutra ancora un sentimento per la ex moglie Sonia. Si legge ancora: “Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all'ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”.