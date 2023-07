Barbara d'Urso, addio a Pomeriggio 5. La nota ufficiale: che succede a Mediaset

01 luglio 2023 a

Barbara d'Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque. Lo ha comunicato ufficialmente Mediaset con una nota: "Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5", si legge nel comunicato in cui rete "ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano". Secondo quanto si apprende il contratto che lega la conduttrice e Cologno Monzese è in essere fino a dicembre 2023. "Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali", si legge nel comunicato.

La trasmissione pomeridiana di Canale 5 aveva terminato la stagione televisiva con ascolti positivi, tuttavia erano apparse abbastanza sibilline le parole della conduttrice nell'ultima puntata del programma, al momento dei saluti ai telespettatori: "Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre". In molti avevano notato che nel dare appuntamento a dopo l'estate d'Urso non aveva citato espressamente né la Pomeriggio 5, né Canale 5 o la rete. Intanto ci si interroga su chi prenderà il suo posto nel talk show pomeridiano del Biscione.