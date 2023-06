Bianca Berlinguer, svolta clamorosa: "A un passo da Rete 4 con Mauro Corona"

30 giugno 2023 a

Un passaggio destinato a far discutere e "paragonabile solo all’arrivo, negli anni Novanta su Italia Uno, di Michele Santoro". Per Libero Bianca Berlinguer è a "un passo" dal lasciare la Rai per trasferirsi a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi potrebbe annunciare il colpaccio già martedì prossimo, si legge nel retroscena del quotidiano. Per la conduttrice di Cartabianca si prospetta un programma in prima serata su Rete 4.

Voci non confermate, ma neppure smentite. A Mediaset c'è già una Berlinguer, Laura, sorella minore di Bianca, che è una giornalista di Studio Aperto. Ma l'approdo di Bianca sarebbe "davvero un colpaccio, di quelli che lasciano il segno nella memoria", perché la giornalista è "una delle ultime reduci di TeleKabul, la Rai3 anni ’90 di Angelo Guglielmi col Tg3 diretto da Sandro “Kojak” Curzi".

Ma cosa c'è dietro all’uscita clamorosa dalla Rai? Berlinguer mercoledì mattina "si sarebbe diretta subito ai piani alti di Viale Mazzini per protestare, pare, contro la programmazione Rai in vista nei prossimi martedì sera, a partire da settembre, che vedrebbe Cartabianca (la cui conferma mai è stata messa in dubbio da parte dell’azienda) andare allo scontro diretto con due leonesse come la Belva, Francesca Fagnani e dopo di lei, a ottobre, Alessia Marcuzzi, pure lei confermatissima col suo Boomerissima!", si legge su Libero. La giornalista avrebbe ricevuto le rassicurazioni dell'ad Roberto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi, ma a Berlinguer non sarebbe bastato. Se davvero andrà a Mediaset, sarà seguita dallo scrittore Mauro Corona, i cui siparieetti con la conduttrice da anni caratterizzano la prima parte di Cartabianca.