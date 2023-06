Love Mi, Achille Lauro smaschera il trucco. Fedez resta di sasso

28 giugno 2023 a

a

a

Se c'è una certezza nel mondo dello spettacolo, è che avere Achille Lauro tra gli ospiti significa dover fare i conti con sorprese di ogni genere. Anche ieri, chiamato da Fedez a prendere parte al concerto che ha acceso la piazza del Duomo di Milano, il cantante ha lasciato il pubblico di stucco, ideatore dell'evento compreso. Autore di performance sempre al limite tra il lecito e l'illecito, Lauro ha giocato il tutto per tutto. Contro ogni aspettativa, il 32enne ha allontanato il microfono dalla bocca e lasciato intendere di essere in playback.

#lovemi quel momento in cui Fedez guarda male Achille Lauro come per dire “WTF?” pic.twitter.com/c6UeFotnsb — Twittami Tutta (@Newsforyou_it) June 28, 2023

Ieri sera i cittadini di Milano si sono riuniti in piazza Duomo per assistere al mega-concerto organizzato gratuitamente da Fedez. Molti sono stati gli artisti che hanno infuocato il palco: da Annalisa a Francesca Michielin, da Tananai a Mara Sattei, da Lazza ad Angelina Mango. Tra i superospiti, però, si è contraddistinto Achille Lauro. Ribelle quanto basta, il cantante ha concesso un'esibizione esilarante, pur non cantando dal vivo. Il 33enne, infatti, ha deciso di rompere le regole e di rendere chiaro a tutti che la sua performance si basasse sul playback, ovvero quella tecnica che consiste nel sovrapporre una registrazione precedentemente effettuata alla reale esecuzione del brano.

Ferragni fa esplodere la polemica: quel gesto al concerto di Fedez...

La scelta di non nascondere i "trucchetti" del mestiere di Lauro ha subito scatenato una reazione singolare di Fedez. Il rapper è sembrato sconcertato da quanto stesse accadendo in diretta tv. Oggi gli utenti sui social hanno commentato la scena, condendo i commenti con molta ironia e osannando l'autore della canzone "C'est la vie". "Esibizione pazzesca, ha fatto bene. Artista iconico" o "Achille Lauro che rende palese il playback fregandosene totalmente di questa canzone per chissà quale motivo mentre Fedez lo fulmina, io sono troppo curioso di scoprire cosa sia successo pure tra questi due": sono questi i cinguettii apparsi su Twitter.