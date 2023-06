Chiara Ferragni, quel gesto al concerto di Fedez che non sfugge ai social...

28 giugno 2023 a

Ieri sera ad accendere la Piazza del Duomo di Milano è stata la seconda edizione di Love Mi, il concerto-evento organizzato gratuitamente da Fedez. Quasi 20mila persone, tra giovani e famiglie, hanno assistito a uno show basato su una staffetta di artisti appartenenti a generi musicali diversi. A sostenere l'artefice della manifestazione, Fedez appunto, non poteva non esserci la moglie Chiara Ferragni. L'influencer è apparsa sorridente ed entusiasta. Un dettaglio, però, non è sfuggito agli utenti che, sui social, hanno iniziato a puntarle il dito contro: "Ridicola. Nemmeno durante il concerto si rilassa. Ma che vita fa?".

Prossimo step per Chiara Ferragni: pagare qualcuno che sudi al posto suo ai concerti. pic.twitter.com/rhlnCoMvka — Fran Altomare (@FranAltomare) June 28, 2023

Chiara Ferragni, per quanto si sia parlato con insistenza di una presunta crisi con il marito, ieri sera è stata la prima supporter di Fedez e dell'evento in toto. Accerchiata dal pubblico in visibilio, ma sempre in prima fila, l'influencer ha partecipato al concerto insieme alle sue amiche e si è concessa qualche performance di canto e di ballo. Un video, subito circolato sul web. ha scatenato l'ironia e insieme l'indignazione di alcuni utenti. In particolar modo, a sollevare un polverone è stato un gesto poco fraintendibile.

Probabilmente a causa del caldo di questi giorni, Ferragni è apparsa infastidita dalla folla e dalle alte temperature tanto che, ripetutamente, ha portato le mani al volto per assicurarsi che il make-up stesse resistendo. Gli utenti su Twitter hanno condiviso il filmato e commentato la scena. "Prossimo step per Chiara Ferragni: pagare qualcuno che sudi al posto suo ai concerti", "Altamente ridicola. Stare in mezzo alla gente con la truccatrice il bodyguard, ma cosa vuoi fare una del popolo?", "Mi fa pena, vivere così, ossessionata dall'immagine e dall'apparire sempre perfetta", "Ossessionati sempre dall’essere perfetti, con quell’aria da eterna Barbie con mai un capello fuori posto", si legge sui social-network.