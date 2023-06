Fedez, il nuovo tatuaggio è un caso. Ecco perché fa indignare i follower

19 giugno 2023 a

Fedez è stato travolto da una nuova tempesta di critiche e questa volta il motivo è un tatuaggio che il rapper si è fatto imprimere sulla pelle. Si tratta di un ritratto della figlia Vittoria, "Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo", ha scritto il cantante su Instagram, pubblicando una foto del lavoro finito e lo scatto originale, che ha ispirato il suo tatuatore Gabriele Anakin. Il post ha subito scatenato i fan dei "Ferragnez" che, visualizzato il post, hanno dato il via a un fiume di critiche.

Alcuni follower, fedeli seguaci della coppia social più seguita d'Italia, hanno colto l'ironia sottesa al post. Tanti altri, invece, hanno puntato il dito contro la scelta del rapper di ritrarre la piccola con un'espressione facciale che non le rende giustizia. Vittoria, infatti, è stata impressa sulla pelle del padre imbronciata e quasi con le lacrime agli occhi. La decisione, a primo impatto, potrebbe sembrare poco brillante. In realtà, chi segue il cantante sui social sa che la piccola scatena l'ilarità della famiglia proprio per avere, come si dice, "un bel caratterino".

La scelta del rapper ha fatto indignare il web. "Fossi in te denuncerei il tatuatore. Tua figlia è di gran lunga più graziosa", "Il mio falegname con 5000 lire lo faceva meglio", si legge sotto al post. E ancora: "Con tutti i soldi che hai un buon tatuatore lo potevi pagare". Qualcuno ha perfino tentato paragoni audaci e fatto una caduta di stile con commenti dall'intento poco velato: "Sembra Sam del Signore degli Anelli", "Te l'ha tatuata pure strabica".

Il rapper non ha potuto non replicare e, con un commento secco, ha provato a mettere a tacere i suoi detrattori: "Amici, non siate cattivi. L'ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto". Tra i commenti più gentili spuntano emoticon simpatiche e le risate dei più, compresa quella della moglie Chiara Ferragni.