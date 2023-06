L'ex di Amici si è fidanzato: la foto del bacio appassionato fa il giro dei social

Francesco Fredella 27 giugno 2023 a

a

a

Non è una semplice amicizia. Molto di più. Ora tra Luca Vismara, ex di Amici ed ex concorrente de L'Isola dei famosi, e Peter Seggio (modello) c'è amore. Vismara da settimane pubblica storie con Peter Seggio ed oggi la loro storia d'amore - bellissima - sta facendo sognare tutti.

Giletti-Goggia, spunta la foto "bollente". Impazza il gossip

“Hai paura dell’amore solo se non hai mai saputo cosa significhi amare veramente”, ha scritto su Instagram Luca Vismara. Una foto con un bacio intenso scattata in occasione del Palermo Pride. Sembra che Luca, che in occasione di un'intervista a Rtl 102.5 News aveva parlato anche di Sanremo, sia da tempo iscritto a OF (la piattaforma per adulti).

"Perché ci continui a insultare?". Fedez si scaglia contro Gerry Scotti

Un'indiscrezione che, al momento, non trova ancora conferma. Luca, cantante ed artista poliedrico, potrebbe sbarcare molto presto in tv. Di nuovo. Adesso tutti attendono la prima intervista pubblica con il suo nuovo fidanzato. Il conto alla rovescia è già iniziato.