Mediaset, terremoto talk show: bomba nella domenica di Rete 4

L’inizio dell’estate coincide anche con la fine della stagione di trasmissioni televisive che ci hanno accompagnato da settembre 2022. Ora, per le reti, è tempo di riflessioni, di cambiamenti eccellenti e di pianificazione dei programmi per l’anno che verrà. Rete 4, ad esempio, sta già prendendo le sue decisioni, che sembrano andare spedite verso dei raddoppi settimanali dei talk con maggior seguito. Il retroscena riportato dal sito TvBlog racconta non solo di un possibile doppio appuntamento con Quarto Grado, programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi che oltre al venerdì potrebbe bissare anche la domenica. Ma anche di un procedimento analogo per Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, che in questa stagione ha ottenuto ottimi riscontri dal pubblico, e quindi vedrebbe un bis di domenica in aggiunta al giovedì. Le due eventualità, ancora in attesa di una conferma, dovrebbero comunque coesistere perché i direttori di rete stanno ragionando su una staffetta dei due programmi per il secondo giorno.

Analizzando ancora l’orizzonte di Rete 4, lo spazio serale di mercoledì occupato dal programma Zona Bianca potrebbe vedere un cambio di conduzione. Al momento Giuseppe Brindisi è ancora al timone, ma Myrta Merlino dopo l’addio a l’Aria Che Tira e a La7, potrebbe prendersi la prima serata Mediaset (non è ancora chiaro cosa farà la giornalista nella prossima stagione tv). L’appuntamento, in ogni caso, è fissato al 4 luglio: lì si conosceranno finalmente i palinsesti ufficiali Mediaset.

Sterzando la rotta su un’altra rete, La7, che ha già visto degli stravolgimenti a partire dal caso Giletti, un altro addio eccellente è ormai certo. Ed è quello che si sono pronunciati a vicenda David Parenzo e Concita De Gregorio nell’ultima puntata del 25 giugno, dopo due anni come conduttori in coppia di In Onda, talk del prime time di sabato e domenica. “Abbiamo imparato davvero a volerci molto bene”, ha confessato Parenzo durante i titoli di coda. L’ex direttrice dell’Unità ha risposto per le rime: “Continueremo ad amarci, a distanza. Non perdiamoci di vista, da qualche parte ci vedremo in giro, sempre su questa rete. È stato un grande piacere passare questi due anni con voi, grazie”. Entrambi dovrebbero comunque restare nella televisione di Urbano Cairo. Ci sono ancora poltrone vacanti e, come raccontato sempre da TvBlog, Parenzo sembra a un passo da quella di l'Aria Che Tira.