Dario Fabbri, in tv dopo il matrimonio. Tifo social: "Eroe della diretta"

Nelle ultime ore a suscitare l'ilarità dei telespettatori di La 7 è stata la figura di Dario Fabbri, il direttore della rivista Domino che dallo scoppio della guerra in Ucraina è sempre apparso nelle edizioni speciali del Tg diretto da Enrico Mentana. Il motivo? L'analista, divenuto celebre in tv per le analisi geopolitiche offerte sul conflitto russo-ucraino, proprio oggi è convolato a nozze. Tuttavia, la notizia del golpe di Stato progettato dal patron della Wagner Yevgeny Prigozhin non poteva non essere commentata dall'esperto. Fabbri è apparso in diretta a RaiNews 24 prima del matrimonio, ma l'occasione era troppo ghiotta per non ripresentarsi in tv anche dopo il fatidico sì.

Golpe in Russia, Fabbri stupisce Mentana e spunta in tv prima del matrimonio

Così l'analista, proprio nel corso dello speciale del Tg di La7, è intervenuto per offrire dei chiarimenti sull'escalation che sta sconvolgendo la Russia. "Io la ringrazio molto perché so che lei oggi aveva un appuntamento abbastanza importante, per altro programmato da tempo. È riuscito a trovare del tempo per noi": così l'ha accolto, scherzando, Frediano Finucci. Fabbri, sorridendo, ha risposto con poche, dirette parole: "La giornata è molto importante". Il giornalista ha ribattuto usando l'arma dell'ironia: "È molto importante. Sì, mettiamola così".

Post clamoroso di Mentana sul golpe: "La Russia? Solo un bluff"

L'occasione per il direttore di Domino non poteva non essere colta al volo: neanche i festeggiamenti del matrimonio gli hanno impedito di esprimere il proprio parere sulle minacce del capo delle milizie mercenarie della Wagner e sulla risposta da parte dello zar Putin. La crisi in Russia, secondo Fabbri "è davvero molto strana". "Prigozhin da tempo rivendica di voler comandare al posto dello stato maggiore delle forze regolari. Poi improvvisamente decide di marciare verso il territorio russo. Cosa fa l'esercito? E la popolazione? Sono elementi cruciali, perché qualsiasi colpo di stato ha bisogno di una spinta popolare", ha ricordato l'analista.

Russia, intesa in extremis. Prigozhin ferma le truppe: "Evitiamo il bagno di sangue"

Sul nuovo colpo di scena, sulla marcia indietro dopo l'avanzata verso Mosca, ha detto: "Questo fa pensare che non ci sia una vera guerra civile. Se Kiev sfondasse nel Donbass allora potremo dire con certezza che di guerra civile si tratta. Potrebbe essere stato un tentativo scenografico di ottenere il comando, o addirittura di sostituire Putin". Gli utenti, su Twitter, reagiscono alle apparizioni di Fabbri in tv anche nel giorno del suo matrimonio e scrivono: "Fabbri eroe in diretta" o "Fabbri c'è, anche post-matrimonio".