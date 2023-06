Usa, l'ultima inspiegabile gaffe di Biden: “Dio salvi la regina”

17 giugno 2023 a

«Dio salvi la regina, amico». È l’espressione, decisamente insolita, con la quale il presidente Usa Joe Biden ha concluso un appassionato discorso al National Safer Communities Summit, nel Connecticut, su come convincere il Congresso a inasprire le leggi sulla possesso delle armi. Impossibile dire sul momento che cosa intendesse, a quale regina si riferisse (Elisabetta II, che Biden ha incontrato, è morta nel settembre 2022 ed è stata sostituita da un re, il figlio Carlo) e perché avesse lanciato quello che suonava come il tradizionale grido patriottico britannico. Più tardi, a chiarire almeno in parte il mistero, ha provveduto il vice segretario stampa della Casa Bianca Olivia Dalton, secondo la quale il presidente ha «commentato con qualcuno tra la folla». Ma sembra più che altro un tentativo di mettere una pezza all’ennesima gaffe del presidente statunitense, che nonostante l’età ha già annunciato di volersi ricandidare per le elezioni del 2024, dove potrebbe sfidare nuovamente il rivale Donald Trump, alle prese con una bufera giudiziaria.