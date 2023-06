Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, l'annuncio bomba: "Ci siamo separati"

06 giugno 2023 a

Dopo un flusso incessante di ipotesi e supposizioni, è arrivato l'annuncio ufficiale. Il conduttore Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli si sono separati. Attraverso un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'amata coppia, una delle più celebri della tv, vuota il sacco e non cela più il grande mistero. "Il sentimento è forte, ma non è più quello che ci ha uniti": così, con poche e scarne parole, l'opinionista del Grande Fratello spiega il motivo della rottura.

Un altro matrimonio al capolinea. Questa volta a lasciare senza parole gli amanti del gossip e del mondo dello spettacolo sono stati Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. "La coppia che scoppia", recita la famosa formula che definisce un connubio umano riuscito. E il conduttore e l'opinionista sono scoppiati davvero! I due, con sincerità, si raccontano a Vanity Fair e non omettono dettagli scomodi.

"Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico": questo l'inizio della confessione fiume di lei.

Lo showman poi si inserisce nel discorso: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro". Bruganelli chiarisce il suo punto di vista: "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia".

Poi la domanda tanto scontata quanto necessaria sul perchè della smentita dopo lo scoop lanciato qualche tempo fa da Dagospia. I due, senza girarci intorno, ammettono: "Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire. Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli".