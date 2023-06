Bruganelli gela tutti sulla rottura con Bonolis: nessun euro si è aggiunto al nostro patrimonio

Francesco Fredella 07 giugno 2023 a

Dagospia aveva ragione. Dagospia docet: Bonolis e la Bruganelli, in tempi non sospetti, sono finiti sul portale di Roberto D'Agostino per quella che era una presunta rottura. Oggi ufficializzata con un'intervista a Vanity. Ma come mai? Perché? Se lo chiedono i fan della coppia, che solo pochi mesi fa, dopo la spifferata di Dago, era volata all'estero per una vacanza. Indimenticabile. Con tanto di video social, diventato virale in poco tempo, in cui Bonolis ironizzava sulla notizia difendendo la propria privacy. La Bruganelli, che da 2 anni ha fatto il salto in tv dopo un passato da imprenditrice di successo, torna a parlare della copertina di Vanity. Le malelingue ipotizzano che ci possa essere stato un cachet ma lei dice: “Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio". Mica poco!

Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla prima indiscrezione sulla rottura, diffusa da Dagospia. Sonia Bruganelli dice: “Per fortuna Paolo ha trovato l’ironia per reagire. Abbiamo girato un video per smentire la notizia. Perché? Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”. E Bonolis? Ecco le sue parole: “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.