Paolo Del Debbio, sfuriata dopo l'intervista a Barbara D'Urso: "Vergognatevi"

Un'espressione fraintendibile, un'intenzione poco chiara. Nello speciale programmato da Mediaset per omaggiare Silvio Berlusconi ci sono stati molti momenti di tensione. Uno tra tutti, quello tra Paolo Del Debbio e Barbara D’Urso, ha creato scandalo sui media. Il conduttore si è collegato con la padrona di casa di "Pomeriggio Cinque" per chiederle un intervento in onore del Cav. Quando D'Urso ha concluso, Del debbio ha usato parole facilmente travisabili e lei è rimasta visibilmente interdetta. Ora il conduttore di "Dritto e Rovescio" non ci sta e risponde a tono a chi l'ha ferocemente criticato: "Imbecilli, vergognatevi!".

Un duro sfogo di Paolo Del Debbio ha segnato la puntata di ieri, giovedì 15 giugno, di "Dritto e Rovescio". Il conduttore, che nelle ore precedenti era stato fortemente contestato per il modo in cui aveva trattato la collega Barbara D'Urso durante lo speciale dedicato a Silvio Berlusconi, piuttosto che fare un mea culpa, ha tenuto il punto e ha risposto per le rime. Tutto è nato da uno scambio di battute tra i due. Del debbio aveva intervistato la conduttrice di "Pomeriggio Cinque" per un ultimo saluto al Cavaliere e le aveva detto: “Sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto che l’hai trattenuto per tutta l’intervista…”. L'uscita aveva sollevato qualche polemica, in particolar modo sui social network.

Ieri Del Debbio ha voluto fare chiarezza e ha parlato di "imbecilli sprovvisti della capacità di intendere e quindi anche di volere e che quindi probabilmente andrebbero assolti in un processo". "Qualche idiota ha sostenuto che io volevo oltraggiarla, farle fare una brutta figura. Io stimo molto Barbara D'Urso, è una professionista di primissima classe. Mai mi sarei permesso. Non l’ho mai fatto con nessuno, brutti imbecilli”, ha continuato il giornalista, con frasi dai caratteri forti. Poi il conduttore ha ritrovato la calma e aggiunto: "Figuratevi se li vado a fare con una dello stesso gruppo il giorno prima dei funerali di Silvio Berlusconi".