Amadeus, colpo di scena per l'ultimo Festival di Sanremo: spuntano i nomi

Alice Antico 08 giugno 2023 a

“Poker di donne a Sanremo”: questo si legge sulle prime pagine di Dagospia riguardo Sanremo 2024. Manca ancora molto per la nuova edizione della kermesse canora, ma già girano voci e insinuazioni sulle personalità che potrebbero affiancare Amadeus. Il poker di donne si riferisce all’ipotesi di quattro cantanti come co-conduttrici, ovvero Annalisa, Elodie, Emma Marrone e Arisa. Ma non finisce qui perché Amadeus ha anche svelato chi lo affiancherà nell’ultima puntata di Sanremo 2024: stiamo parlando di Rosario Fiorello.

A Sanremo scoppia il giallo sul casting, cosa dice Amadeus

“C’è chi va e chi viene in Rai, ma una cosa è certa, Amadeus resta. Il conduttore sarà nuovamente al timone del Festival di Sanremo e al suo fianco potrebbe tornare un personaggio che è già stato con lui al Teatro Ariston”, ha detto infatti il comico ospite in “Cinque Minuti” di Bruno Vespa. Poi ha continuato: “Se lo andrò a trovare il prossimo anno al Festival di Sanremo? A dire la verità l’avevo già promesso. Sarà nell’ultima puntata. Ci siamo già messi d’accordo sull’ultima puntata. In qualche modo lo vado a prendere e lo porto a casa e gli dico ‘basta hai chiuso è finita’, ma non ci credo”.

Fiorello a parte, sembrerebbe proprio che Amadeus voglia portare all’Ariston anche Annalisa, ma non come big in gara: “Per Annalisa Scarrone c’è in ballo un ruolo molto importante. Abbiamo scoperto che nel suo futuro c’è un grande impegno televisivo”- ha detto infatti lo showman. E poi, la conferma, il triste annuncio di Amadeus riguardo la sua ultima conduzione della kermesse canora: Fiorello da Vespa aveva detto di non credere che sarebbe stata la fine, ma il conduttore ha confermato che: “Al quinto Festival consecutivo mi fermo”.