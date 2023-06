Gigi D'Alessio conquista piazza del Plebiscito, lo show su Rai1

Francesco Fredella 02 giugno 2023 a

Gigi canta e incanta. Non solo Napoli ma l’Italia intera. Il suo show su Rai1, da piazza Plebiscito, è un vortice di emozioni: D’Alessio ripercorre la sua carriera con i brani di un repertorio che ha scritto la storia della musica italiana. Ci sono gli amici di sempre: da Max Pezzali, che parla in perfetto napoletano, a Biagio Antonacci. Passando per Pio e Amedeo, Elodie, Max Pezzali, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla. “Gigi – Uno come te - Ancora insieme” fa emozionare tutti. Un evento unico, indimenticabile che celebra la carriera d’oro del cantante napoletano, amatissimo dalla gente.

Sul palco anche 14 violini e una grande band diretta dal maestro Adriano Pennino: la musica è il vero grande successo della serata, in onda su Rai1. Gigi, vestito di bianco, è emozionato. Conosce bene quel palco, la sua gente, ma l’emozione cresce quando si mette al piano e canta. Anzi, incanta. La sua è una grande genialità: Gigi riesce ad unire le note romantiche al pop grazie ad una voce inconfondibile. E lo show musicale di piazza del Plebiscito è l’ennesima dimostrazione.