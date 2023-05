Eurovision 2023, Mengoni non è l'unico italiano in gara: la scaletta dei cantanti

09 maggio 2023 a

Alla Liverpool Arena è tutto pronto per la prima delle semifinali di Eurovision Song Contest 2023. Oggi, martedì 9 maggio alle 21 su Rai 2, sarà anche la prima occasione per vedere sul palco il nostro portabandiera Marco Mengoni che porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di «Due Vite», il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo. Sarà trasmesso fuori concorso un estratto di circa un minuto dell’esibizione del cantante di Ronciglione. L’Italia, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più, quest’anno l’Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio.

La semifinale di stasera, condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, sarà preceduta, alle 20.15 sempre su Rai 2, da una anteprima che farà da proscenio anche all’esordio dei due conduttori. L’ospite della prima semifinale sarà la superstar globale Rita Ora che si esibirà in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. In gara stasera ci saranno 15 nazioni, e l’esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard: le "cartoline" dai vari Paesi, quest'anno realizzate con una tecnologia di ripresa a 360 gradi con droni.

LA SCALETTA

L'ordine di esibizione dei 15 artisti nella prima semifinale di martedì 9 maggio. Mengoni non è l'unico italiano in gara: partecipa anche la savonese Alessandra Mele (nella foto in alto) per la Norvegia e i Piqued Jacks per San Marino.

Norvegia: Alessandra – Queen of kings

Malta: The Busker – Dance (Our own party)

Serbia: Luke Black – Namo mi se spava

Lettonia: Sudden Lights – Aijā

Portogallo: Mimicat – Ai coração

Irlanda: Wild Youth – We are one

Croazia: Let 3 – Mama šč!

Svizzera: Remo Forrer – Watergun

Isreale: Noa Kirel – Unicorn

Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna

Svezia: Loreen – Tattoo

Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more

Repubblica Ceca: Vesna – My sister’s crown

Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight

Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

COME SI VOTA

Le prime due semifinali decreteranno le venti nazioni che potranno accedere alla finale di sabato 13 maggio assieme ai cinque Paesi già ammessi: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito ma anche Ucraina, nazione vincitrice dello scorso anno. Dall'Italia non si potrà votare per Mengoni: né il pubblico, né le giurie tecniche potranno esprimere la preferenza per il proprio Paese.