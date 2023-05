Alberto Angela, che fine fa SuperQuark: l'annuncio manda in visibilio i fan

08 maggio 2023 a

Non poteva essere altrimenti. Il testimone di Piero Angela sarà preso dal figlio Alberto. "È con grande piacere che vi annuncio la nascita di un nuovo programma di divulgazione scientifica. Dopo la scomparsa di mio padre, ho pensato spesso a quello che aveva lasciato a tutti noi", spiega il divulgatore in un post sui social in cui annuncia di aver "deciso di raccogliere quella fiaccola rimasta a terra e di continuare il cammino della divulgazione".

Alberto Angela spiega ai suoi tanti follower che la responsabilità è grande, ma non ti ria indietro davanti alla sfida. E annuncia che il marchio di fabbrica di Piero Angela non sarà toccato: "Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra".

L'eredità di Piero rimarrà nella "tradizione", e nei "tanti linguaggi": ""Certo, alcuni cambiamenti ci saranno: alla capacità di raccontare la scienza dell’equipaggio di quel vascello, verrà aggiunta l’esperienza dei mari di prima serata acquisita da chi con me realizza Ulisse, Stanotte a, Meraviglie e anche Passaggio a Nord-Ovest. Amplieremo i temi della trasmissione, parlando maggiormente di archeologia, geopolitica, antropologia, psicologia, pur mantenendo vivi e forti gli argomenti tipici di SuperQuark legati alla divulgazione scientifica, per chi ha amato quel programma", spiega Angela nel post che ha collezionato una miriadee di commenti positivi.

Tra i motivi per cui nasce questa nuova trasmissione sul solco di Quark, c'è anche il fatto che "la rete ammiraglia della televisione pubblica non può non avere un programma di divulgazione scientifica in prima serata". Quando la vedremo in onda? La trasmissione partirà la prossima estate, su Rai1.