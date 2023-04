Zuffa social per le foto di Chiara Ferragni: il topless in Sudafrica è un caso

Alice Antico 04 aprile 2023 a

Chiara Ferragni ci ha preso gusto: l’influencer è costantemente sulla bocca di tutti e, ancora una volta, è riuscita senza volerlo a far scoppiare la polemica sui social. In questo caso la Ferragni sarebbe ritenuta “colpevole” di aver pubblicato uno scatto audace, tra i recenti post pubblicati direttamente dal suo soggiorno in SudAfrica con alcuni amici, dove si sta godendo dei giorni di relax. Tra escursioni e safari, Chiara si è concessa diversi shooting che ha condiviso prontamente sui suoi account social. Tra le diverse foto scattate durante il suo viaggio, una in particolare ha fatto scatenare il caos nei commenti. Nello scatto in questione, fatto in mezzo alla natura, l’influencer è in una particolare vasca fatta in pietra, intenta a coprirsi il seno con le mani e sul volto regna un’espressione beata.

La foto ha ricevuto quasi 500mila like, tantissimi commenti positivi non si è però risparmiata, ovviamente, svariate critiche da parte degli haters. “Sei arrivata alla frutta” - si legge tra le aspre critiche. Ma non solo, perché tra i commenti degli utenti social che hanno storto il naso davanti allo scatto hot di Chiara Ferragni, c'è anche chi ha così scritto: “Non mi ricordo l’ultima volta che l’ho vista vestita a quando risale” oppure: “Senza dignità”. Naturalmente, come spesso accade alle donne che hanno figli, c’è chi ha tirato in mezzo anche il suo ruolo di madre: “Sei veramente arrivata alla frutta io penso a tuoi figli sentiti libera più di così?”. Nonostante tutto, però, in tanti si sono schierati dalla parte di Chiara, ma, soprattutto, l’influencer ha ormai imparato bene a lasciarsi scivolare critiche così feroci.