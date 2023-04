Ballando con le stelle, Milly Carlucci rivoluziona la giuria? Chi rischia il posto

Giada Oricchio 02 aprile 2023 a

Sussurri e grida dalla pista di “Ballando con le Stelle”. La conduttrice e autrice Milly Carlucci è impegnata con il “Cantante Mascherato” fino al 22 aprile, giorno della finale, ma già pensa alla prossima edizione del fortunato dancing show di Rai1. A tenere banco, oltre al cast dove vige la ferrea regola di concorrenti mai visti nei reality show, è la composizione della giuria.

La stagione 2022 è stata caratterizzata da forti polemiche e attacchi alla giudice Selvaggia Lucarelli da parte dei colleghi tanto che la giornalista non partecipò ai festeggiamenti per la vittoria di Luisella Costamagna. Successivamente si levò i sassolini dalla scarpa sui social e fece sapere che la produzione l’aveva già confermata per il nuovo anno, ma desiderava valutare a mente fredda.

Il sito “TvBlog” conferma che qualcosa si è rotto: “Sicuri della conferma i tre componenti maschili della giuria del programma, ovvero Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, indiscutibile la presenza della presidente di giuria Carolyn Smith, l’incerta dunque sarebbe, secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, Selvaggia Lucarelli”.

Carlucci stima molto la giornalista, altri meno, tuttavia “la decisione finale sulla sua permanenza dipenderà dalla stessa Selvaggia” scrive il portale specializzato in tv e spettacoli ipotizzando una rosa di nomi pronti a soffiarle il posto. L’indiscrezione choc è quella dell’arrivo in giuria di Barbara D’Urso, che sarebbe sempre più lontana da Mediaset. Molto gettonate anche Francesca Fagnani, conduttrice del cult “Belve”, Nunzia De Girolamo, attualmente alla guida di “Ciao maschio” e Luisella Costamagna.