Annalisa, il nuovo look sconvolge i fan: cosa hai fatto ai capelli

"Ci puoi dire se è una parrucca o no?". Annalisa stravolge il look e sconvolhe i fan. La cantante ha fatto sparire i suoi capelli rossi sfoggiando su Instagram il nuovo bob, un taglio moderno, castano scuro. E poi piercing al naso, ma non il solito e già visto ma il "bridgle percing".

Una rivoluzione di stile che ha lasciato i fan a bocca aperta: "È totalmente irriconoscibile" si legge in uno dei tanti commenti pubblicati sotto la foto virale.

C'è anche chi pensa che possa trattarsi di una parrucca e lo domanda alla diretta interessata. Ma la verità è che dopo aver scaldato l’inverno con la hit Bellissima (Doppio Platino), Annalisa torna con il singolo Mon Amour e per l’occasione stravolge anche il look. “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta – racconta Annalisa – e allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante.”