Morto Ivano Marescotti, addio all'attore e regista: aveva 77 anni

Una lunghissima carriera con decine di premi: il cinema piange Ivano Marescotti, l'attore e regista morto oggi all'età di 77 anni. Era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia.

Nato a Bagnacavallo, nella Bassa Romagna, nel 1946 Marescotti è stato protagonista di tantissimi film: dal dottor Randazzo in Johnny Stecchino al leghista di Cado dalle nubi di Checco Zalone, passando per il papà di Alex in Jack Frusciante è uscito dal gruppo e poi Pietro, l'anziano genitore di A casa tutti bene, il film di Gabriele Muccino del 2018.

Sei candidature al Nastro d'argento, che poi ha vinto nel 2004 per l'interpretazione nel cortometraggio Assicurazione sulla vita di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani.