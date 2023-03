Magalli e Guardì pranzano insieme a Roma, trattativa in corso?

Francesco Fredella 23 marzo 2023 a

Primavera. Temperatura mite. Sole romano. E il momento giusto per fare un incontro di lavoro: ci giunge voce che Michele Guardì, storico papà de I fatti vostri, avrebbe chiamato Giancarlo Magalli per un invito a pranzo. Nulla di strano, direbbe qualcuno, ma occorre ricordare che dopo l'addio di Magalli (un anno e mezzo fa circa) alla Rai i due non si sarebbero più sentiti. Eccetto qualche telefonata durante la malattia di Magalli.

Adesso. una gola profonda, però, ci racconta che stamattina i due si sono rivisti in un noto ristorante del centro di Roma. Location segreta. Niente paparazzi e tanta curiosità da parte dei lettori. Forse Magalli starà pensando ad un ritorno nel programma di Guardì? Chissà. Piazza Italia è stata la sua seconda casa, ma ad un certo punto - dopo ben 20 anni di seguito - ha deciso di mollare tutto. Poi l'arrivo della malattia che l'ha costretto per un anno e mezzo a letto. Magalli, in una recente intervista a Verissimo, ha raccontato di aver preso per tempo quel linfoma.

Ora, per fortuna, dopo le cure sta meglio. E potrebbe ricominciare a lavorare. Per questo ha incontrato Michele Guardì? In questi mesi si parla di fanta-televisione: nomi, supposizioni, ipotesi, speranze. Quello che vedremo a partire da settembre. con l'avvio dei palinsesti estivi, è frutto sicuramente delle trattative di queste ore.