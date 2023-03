Giletti torna in Rai, "al posto di Fazio". L'indiscrezione bomba

Francesco Fredella 20 marzo 2023 a

Massimo Giletti avvistato in Rai? E l'indiscrezione, in queste ore caldissime, corre alla velocità della luce. Ma andiamo per gradi: Giletti, conduttore di punta di La7, potrebbe tornare in viale Mazzini (dove, ci dicono, abbia ancora il conto corrente: per questo motivo potrebbe essere stato avvistato lì). L'indiscrezione viene lanciata da TvBlog, sempre ben informata sui retroscena televisivi. Ma non si sa ancora nulla sulla presunta trattativa - segretissima - tra Giletti e la Rai. Per davvero Massimo potrebbe lasciare La7 per tornare alla "casa madre"? Mistero. Non si sa nulla, lui non parla. Nemmeno i suoi stretti collaboratori sanno nulla. Ma in Rai, in queste settimane, iniziano a delinearsi i palinsesti per la prossima stagione. E potrebbero esserci molti cambiamenti.

Da diversi anni, ormai, Giletti ha "sposato" professionalmente Urbano Cairo approdando nella sua Rete. "Non è l'arena", ogni domenica sera, si occupa di attualità e inchieste: si tratta di un programma che piace molto al pubblico (oltre che all'editore Cairo). La loro trattative, indimenticabile, è avvenuta nel corso di una calda estate quando i due si sono ritrovati a parlare in un noto ristorante di Roma davanti ad un piatto a base di pesce. Poi una lunga chiacchierata in via del corso fino a Largo Chigi. Ed, infine, la firma il giorno successivo. Il resto è storia delle ultime ore.