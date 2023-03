Maria De Filippi, Signorini rivela la concessione dopo la morte di Costanzo

Valentina Bertoli 18 marzo 2023 a

Maria De Filippi è la protagonista dell’ultima copertina del settimanale “Chi”. Dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo, la conduttrice è il bersaglio prediletto della macchina del gossip. “Tra sport e famiglia si prepara al lavoro”, recita il titolo del numero di Alfonso Signorini. Quindi lo scoop del giornalista: “Si è concessa qualcosa che va un pochino oltre le vetrate del suo ufficio”. A chiarire questa frase fraintendibile sono un corredo di foto in cui la conduttrice, in tenuta sportiva, si dedica allo sport con il fratello e gli amici più cari.

Il dolore incontenibile di Maria De Filippi per la morte del marito Maurizio Costanzo ha preoccupato tanto i fan quanto gli amici più stretti della coppia. La conduttrice, amatissima dal pubblico per la sua empatia e la sua spontaneità, ha un carattere schivo, timido, che poco lascia trasparire della sofferenza che prova, ma Giorgio Assumma, migliore amico e avvocato del giornalista scomparso, la conosce bene, sa che dietro quello scudo si nasconde una rischiosa vulnerabilità e si è detto molto preoccupato per lei. Assumma, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha raccontato: “Maria mi preoccupa. Dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

Dopo essere stata lontana per un po’ dalla Tv, la conduttrice è riscesa in campo con i suoi programmi su Canale 5. Proprio in occasione di una nuova registrazione di “Amici”, il talent seguitissimo, ha dichiarato: “Torno a lavorare perché mi hanno insegnato così”. De Filippi è stata poi paparazzata al termine di una partita a tennis in doppio con il fratello, Giuseppe De Filippi, contro Rudy Zerbi e un altro amico, in un circolo in zona Prati a Roma. “Maria si è concessa qualcosa che va un pochino oltre le vetrate del suo ufficio. Si è concessa un’uscita per trascorrere quasi un paio di ore al sole, un record per lei, in un circolo tennis non lontano da casa, con il fratello al quale è legatissima”, si legge sul settimanale di Signorini.