Fiorello scatenato: "Chi evade le tasse". E Viva Rai2 irrompono i finanzieri

Giada Oricchio 16 marzo 2023

a

a

Sberleffo di Fiorello a Heather Parisi. Una settimana fa, l’ex ballerina americana è stata fermata da un ufficiale giudiziario nello studio Rai dove aveva registrato un’intervista per “Belve”. Per evitare il pignoramento ha pagato seduta stante il risarcimento per diffamazione al manager tv Lucio Presta che ha rivelato tutto sui social.

La vicenda ha destato molto scalpore e la primadonna dello show “Fantastico”, seguitissimo negli anni ’80, ha commentato l’accaduto con un post molto confuso su Instagram. Ma poteva Fiorello lasciarsi sfuggire l’occasione d’oro? Ebbene, no. Durante la rassegna stampa “Viva Rai2!”, martedì 15 marzo, due funzionari della Guardia di Finanza hanno fatto irruzione iniziando a passeggiare avanti e indietro con aria cupa. Lo showman siciliano ha finto stupore e ha scherzato con Francesca Michielin: “Voi avete fatto qualcosa? Michielin tu a tasse come sei messa?”.

Il momento in cui abbiamo capito che a #VivaRai2 per volare non ci servono le ali, ma basta vedere queste cose: pic.twitter.com/KiFO4VcNCq — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 15, 2023

Ma il meglio del siparietto non era ancora arrivato: i due agenti si sono fermati davanti alla vetrata del glass box, è partita la canzone cult “Cicale” di Heather Parisi e i due finanzieri-ballerini si sono scatenati in una coreografia perfetta. Una goliardata storica.