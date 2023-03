Maria De Filippi torna in tv, la frase che spezza il cuore ai telespettatori

Giada Oricchio 17 marzo 2023 a

“Io inizierei a lavorare perché così mi è stato insegnato”. Con queste parole Maria De Filippi ha ripreso le registrazioni dei suoi programmi negli studi Elios di Roma - il talent show “Amici” e il dating show “Uomini e Donne” - dopo la morte improvvisa del marito e maestro di giornalismo Maurizio Costanzo, il 24 febbraio scorso. Il lavoro per non pensare e per lenire il dolore.

L’avvocato Giorgio Assumma, il miglior amico di Costanzo e grande sostenitore della coppia, ha dichiarato di essere “preoccupato” per Maria De Filippi invitando gli amici a starle accanto. Ebbene, come sta la conduttrice originaria di Pavia? Il settimanale “Chi” le ha dedicato la copertina del numero in edicola: “Tra sport e famiglia i prepara al lavoro”.

#MariaDeFilippi apre la puntata di Amici commossa e con la voce rotta esclama: "io inizierei sinceramente a lavorare come mi è stato insegnato" ❤️#Amici22 #AscoltiTv#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/9Mr4ZyM8GR — Boomerissima (@Boomerissima) March 12, 2023

I paparazzi l’hanno fotografata al termine di una partita a tennis in doppio con il fratello, Giuseppe De Filippi, 58 anni, contro Rudy Zerbi e un altro amico, in un circolo in zona Prati. Poi un caffè al bar. Si legge sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini: “Maria si è concessa qualcosa che va un pochino oltre le vetrate del suo ufficio. Si è concessa un’uscita per trascorrere quasi un paio d’ore al sole, un record per lei, in un circolo tennis non lontano da casa, con il fratello al quale è legatissima”.