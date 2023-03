Rtl, Massimo Ranieri fa una richiesta a "Napul'è". Lorenzo Suraci si arrabbia

Francesco Fredella 15 marzo 2023 a

Spunta un video sul profilo Instagram di RTL 102.5 che riguarda una delle radio digitali del Gruppo: RTL 102.5 Napulè (tutta dedicata alla musica e cultura napoletana, diretta da Gianni Simioli). Nel video social, il Presidente Lorenzo Suraci è arrabbiatissimo con Simioli, soprannominato re di Napoli e conduttore della prima radio d’Italia.

Suraci entra in studio e tuona: “Gianni, hai sentito cosa ha detto in un video Massimo Ranieri? Simioli resta senza parole, è incredulo. Ranieri nel video spiega che andrebbe corretto il titolo di RTL 102.5 Napulè: “Sono un purista, potete dire a Gianni di scriverlo con l’apostrofo?”. Suraci urla e dice: “Gianni, sei un purista?”. Simioli non capisce e risponde: “A me purista? Non l’ha mai detto nessuno”. Il video in poco tempo è diventato virale.