Radio in lutto, morta Clelia Bendandi. Il ricordo di Federica Gentile su Instagram

Francesco Fredella 13 marzo 2023 a

La sua voce rimarrà nel cuore e nella mente di migliaia e migliaia di ascoltatori. Clelia Bendandi, un mito per la radiofonia italiana, è andata via per sempre. E' morta nella tarda serata nella sua casa romana nel quartiere Fleming nel corso di una domenica come tante altre, che solitamente trascorreva con amici, parenti o leggendo libri e giornali al sole tiepido della primavera romana. Ovviamente sempre in compagnia della musica, che non mancava mai nella sua vita.

Negli ultimi anni era entrata nella famiglia di RTL 102.5 Best, in onda dalle 13 alle 15 tutti i giorni. Gli aneddoti di una vita vissuta sempre intensamente restano indimenticabili: i viaggi in giro per il mondo, la passione per lo sci, il mare (che amava in modo incondizionato), il ristorante a New York (dove ha vissuto per molti anni) e poi il "barcone" sul Tevere. Tutti a Roma conoscevano Clelia. Tutti l'apprezzavano. Lei, sempre sorridente, viveva ogni singolo giorno con un'energia invidiabile. Parlava perfettamente inglese, pensava sempre in italiano. Leggeva giornali americani e fumava (purtroppo) tante sigarette. Con il suo pubblico, in onda a RTL 102.5 Best, amava parlare della sua vita piena di emozioni. Vissuta sempre al massimo. Una carriera iniziata nelle emittenti romane fino Radio Rai. E poi l'arrivo a RTL 102.5 Best. "L'incredulità, il dolore sordo, il vuoto improvviso - scrive Federica Gentile su Instagram - Clelia, riempi tu questo silenzio assordante con la tua voce, da lassù. Porta le tue cuffie con te, noi ti teniamo stretta. Tengo strette le nostre chiacchierate, la nostra musica, i nostri commenti notturni alle partite di tennis in

orari improbabili. E i tanti ricordi di una vita, i primi passi alla radio, le cene sul barcone. Fai buon viaggio, Cleliuccia mia".