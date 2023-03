Uomini e Donne, spunta la vignetta sugli uccelli: così Tina Cipollari umilia Gemma Galgani

13 marzo 2023 a

Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha dato un giro di vite immediato al Grande Fratello Vip: basta trash e outift trasparenti in prima serata. E pare che la linea alla “mangia, prega, ama” stia preoccupando Ilary Blasi, pronta a ritornare in tv con “L’Isola dei Famosi”, reality non celebre per i messaggi ecumenici. Il diktat vale per tutti i programmi dell’azienda? Se sì, il pensiero corre veloce al format “Uomini e Donne” che tra racconti hot, battute spinte, liti di aquile urlanti, ricatti e minacce (“Se parlo io…”, “Prendi il cellulare e vediamo”, “Ti vorrei leccare le ascelle e le ginocchia”) non si fa mancare niente all’ora della pennichella. In questo caso, ad aver passato la linea rossa, potrebbe essere stata Tina Cipollari. L’opinionista ha pubblicato sul suo account Instagram una vignetta che prendeva di mira la rivale Gemma Galgani.

La dama del trono over è raffigurata come uno spaventapasseri, una donna chiede al marito contadino: “Ma sei sicuro che spaventi gli uccelli?” e l’uomo: “Gli uccelli in tv li ha spaventati tutti". Il doppio senso è chiaro, meno chiaro se la battutaccia sarà riproposta in puntata così da accendere le dinamiche, già da bollino rosso per la verità, tra Gemma e il cavaliere Silvio. Al GFVip Edoardo Donnamaria è stato espulso per reiterati comportamenti volgari, stasera al concorrente Daniele Del Moro dovrebbe toccare medesima sorte. E Tina? Quasi certamente Berlusconi jr emetterà un warning prima di “squalificarla” dal dating show di Maria De Filippi, punta di diamante di Canale 5.

G.O.