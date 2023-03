Fedez e Chiara Ferragni insieme in agriturismo: il dettaglio sotto gli occhi di tutti

05 marzo 2023 a

Crisi finita tra l’influencer più famosa d’Italia e il rapper? Fedez e Chiara Ferragni immortalati da Novella 2000 in Valle Brembana, in un agriturismo dove si sono presentati insieme con i figli e soprattutto sorridenti.

Immagini che stroncherebbero definitivamente le voci sul presunto momento nero di coppia e che circolano dalla fine del Festival di Sanremo dopo lo scandalo Rosa Chemical. Pranzo, giro nelle stalle dove ci sono cavalli, capre, mucche e conigli, e poi con i bambini Leone e Vittoria entusiasti sui pony: pace fatta?

Come fa notare il settimanale diretto da Roberto Alessi, in questa occasione, "diversamente da un mese fa circa", la coppia era "con i bambini Leone e Vittoria, c’era anche Fedez. Finalmente una bella notizia: crisi finita tra l’influencer più famosa d’Italia e il rapper. Nelle settimane scorse, in particolare dopo il Festival di Sanremo, si era parlato di crisi tra i due, tanto che avrebbero messo in stand by le riprese della docuserie The Ferragnez, sulla loro vita di coppia", spiega Novella 2000. E ci si interroga, dunque, sulle ragioni per le quali Fedez, pubblicamente, sia di fatto sparito.