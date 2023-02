Soliti Ignoti, il concorrente in tilt rovina Amadeus: restano tutti a bocca aperta

Valentina Bertoli 25 febbraio 2023 a

a

a

“Storie da non credere”, dice chi resta di sasso. A “Soliti ignoti”, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus, è successo un fatto che ha dell’incredibile. Una delle otto identità ignote protagoniste del gioco, il pugliese Mimmo, ha confessato chi fosse prima che arrivasse il turno del concorrente. “Sì, sono io l’agente immobiliare”, ha detto il 36enne senza farsi troppi scrupoli. La reazione del conduttore è stata eclatante. Con la mano sulla fronte e le lacrime agli occhi, Amadeus non si è trattenuto: “Giustamente ha voluto semplificare la cosa”. Boato in studio e grasse risate.

Un momento tutto da ridere a “Soliti ignoti”, il programma preserale di Rai 1 capitanato dal divertente Amadeus. Otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio fino a 100.000 euro. Lo scopo del gioco? Abbinare correttamente le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Ieri sera, venerdì 24 febbraio, la puntata del game show targato Rai ha preso una piega sbagliata.

Colpa di Mimmo, ignoto tarantino. Arrivato il suo momento, il 36enne ha perso completamente il senso della prova e si è autospoilerato. “Guardi, siccome l’imprevisto c’ha dato la mazzata, abbiamo l’indizio, ci dica quello che ci doveva dire così ci togliamo subito il pensiero, prego”, ha detto il conduttore all’ignoto, invitandolo a raggiungere il centro dello studio. Erano infatti rimaste solo 3 identità da scoprire e i concorrenti, a causa di errori commessi durante il gioco, avevano già scoperto che due di loro non erano agenti immobiliari, professione che quindi non poteva che appartenere all’ignoto in questione. Quest’ultimo, travisando le parole di Amadeus, si è sbottonato: “Sì, sono io l’agente immobiliare”.

Il padrone di casa, dopo aver fatto il pieno di risate, ha provato a riprendere il timone del programma: “No ma io lo capisco, ha ragione perché ha pensato ‘Che me lo chiederà a fare l’indizio tanto è chiaro che se il 4 e il 7 non sono l’agente immobiliare…’. Lui giustamente ha voluto semplificare la cosa e lo ha confermato prima ancora che i nostri concorrenti potessero dirlo”.

Il pubblico, fuori controllo, ha iniziato a scatenarsi con applausi, urla e sghignazzate. Il video che ritrae lo spezzone della puntata ha fatto il giro del web ed ha spopolato sui social. “Ci voleva questa perla dopo una giornata triste”, “La domanda è una: chi affiderà la vendita della casa a questo poverino?”, “Lui è quello sveglio della cucciolata”, sono questi alcuni dei commenti più esilaranti digitati dagli utenti. Dopo il “ciclone Blanco”, Amadeus è pronto a tutto.