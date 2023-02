Michelle Impossible & Friends, il gesto di Eros dopo il bacio spiazza la Hunziker

Valentina Bertoli 24 febbraio 2023 a

Lo si insegna ai bambini che no, dopo aver ricevuto un bacio, non ci si pulisce. A risultare poco avvezzo al bon ton è stato il celebre ed amato cantante Eros Ramazzotti. Ospite d’onore dello show ideato dalla ex moglie, “Michelle Impossible & Friends”, il cantautore ha attirato su di se tutti i riflettori. Energico e passionale, Eros ha portato un carico di emozioni nella serata di Canale 5. Peccato, però, per la caduta di stile.

Michelle lo ha presentato come “una persona molto speciale”, quindi si è avvicinata e lo ha baciato sulla guancia. La reazione del performer è stata clamorosa. Con un gesto visibile a tutti il cantante si è pulito il viso. Colpa del trucco? Forse. Fatto sta che l’incantesimo si è rotto e la fama di cavaliere del romano è sparita in un battibaleno.

Michelle Hunziker non cerca solo visibilità. Mamma di Aurora, Sole e Celeste e, tra qualche mese, nonna giovanissima, la conduttrice italo-svizzera sa bene come risultare piacevole ai telespettatori di tutte le età. Per il grande esordio della seconda stagione del suo varietà “Michelle Impossible & Friends”, la showgirl ha deciso di giocare una carta fortunata: l’ex marito Eros Ramazzotti. “La luce buona delle stelle certe volte attraversa il tempo e lo spazio e incontra delle persone semplici, con grandi sogni, che senza saperlo mandano una richiesta all’universo. L’universo parla con le stelle e le stelle rispondono illuminando il loro cammino, come quello di una persona molto speciale”: sono queste le parole dosate e ben pensate dalla padrona di casa per presentare al pubblico l’amatissimo Eros Ramazzotti.

Lui, sorridente, scende la scalinata e raggiunge il centro del palcoscenico, lanciando sguardi di complicità a Michelle. Lei, intenerita, lo raggiunge e, prima dell’esibizione, lo saluta con un bacio sulla guancia. Un momento di altissimo romanticismo, un “throwback” (ritorno) commovente: l’avvicinamento tra i due, un tempo acclamati come la più bella coppia del mondo dello spettacolo, ha alimentato la speranza dei fan più fedeli. Il destino ha voluto, però, che la magia svanisse con un solo gesto. Il cantautore, forse agitato per la performance da offrire o forse infastidito dal trucco di lei, ha portato la mano alla guancia e si è pulito con vigore. L’azione ha tradito l’aplomb di Eros che, tuttavia, è stato accolto dal pubblico con un fragoroso applauso.