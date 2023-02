Anna Oxa, a Belve il gesto choc su Sanremo. Fagnani resta di stucco

Valentina Bertoli 20 febbraio 2023 a

a

a

“Belve”, il graffiante programma di interviste di Rai 2 nonché fenomeno social da migliaia di interazioni, sbarca in prima serata. Da domani, martedì 21 febbraio, Francesca Fagnani svelerà luci ed ombre di alcuni imprevedibili personaggi dello spettacolo. Spuntano i primi nomi. Dopo il presidente del Senato Ignazio La Russa, un’ospite spicca tra gli altri, Anna Oxa. Sfuggente e chiacchieratissima, la cantante, direttamente dal Festival di Sanremo, torna a parlare di sé. Sul silenzio stampa di cui tanto si è detto, l’interprete ammette: “Possono esserci tantissime risposte legate a quel momento lì, quello di Sanremo”. Poi la frecciatina ai giornalisti e il gesto choc: con le mani mima i soldi.

“Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”. Con queste parole, Anna Oxa, commenta la sua ultima esperienza sanremese da Francesca Fagnani, conduttrice del seguito ciclo di interviste pungenti, “Belve”.

La cantante, nata da padre albanese e madre italiana, ha segnato la storia della musica italiana e del Festival. Trasgressiva da sempre, negli ultimi anni è stata coinvolta in faccende poco chiare con la Rai. I fatti che hanno portato Oxa e viale Mazzini a una rottura risalgono al 2013, in seguito a un infortunio a “Ballando con le stelle” della stessa cantautrice. Da allora, stando all’artista, per anni sarebbe stata “in una black list dell’azienda”, tenuta fuori da qualsiasi programma. Nella clip che anticipa la conversazione tra l’ospite e la giornalista che andrà in onda domani sera, Fagnani sottolinea come il brano presentato dall’artista sia finito in fondo alla classifica e, netta, chiede: “Non è stato capito?”. Oxa non ci pensa un attimo e risponde: “Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro”.

Tra gli argomenti trattati, anche la decisione della cantautrice di non partecipare né al Green Carpet né alle interviste televisive e la possibile connessione con il contenzioso che vede coinvolti l’artista e la Rai. Anna Oxa ha spiegato: “Possono essere tantissime le risposte a questo, e potrebbero esserci risposte che io non posso dare perché legate a quel momento lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o il suo management dice che non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice: va bene. Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il desiderio di non so cosa”.