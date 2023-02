Al Bano, lo sfogo contro Sanremo lascia di stucco Eleonora Daniele:

Giada Oricchio 16 febbraio 2023 a

È stato un Festival di Sanremo amaro per Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, ospite del programma “Storie italiane” su Rai1, ha raccontato i suoi successi, l’ultima partecipazione alla kermesse canora in qualità di super ospite, insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi, ed è tornato sulla sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2017. Una spina nel fianco per Al Bano.

L’artista si presentò con il brano “Di Rose e di Spine”, ma fu escluso al termine della prima serata (all’epoca il meccanismo prevedeva l’eliminazione delle canzoni a fondo classifica).

Oggi, la conduttrice Eleonora Daniele ha mandato in onda la clip dell’esibizione e il cantante 80enne ha ammesso: “Non meritavo quello schiaffo pubblico. È stato il mio Sanremo più amaro. Ci rimasi molto male, provo ancora delusione” e ha scherzosamente promesso vendetta: “Certo, la decisione non depone a favore della Giuria di qualità. Quella Giuria di qualità me la dovrà pagare in qualche modo… Non è una minaccia, io lascio fare sempre al mio amico Lassù”.