Sanremo, video rubato tra Gino Paoli e Morandi. "E lui chi è?" Imbarazzo totale

L'omaggio del Festival di Sanremo a Gino Paoli sulla carta era piuttosto innocuo considerando le uscite politiche e i raptus erotici visti all'Ariston in questa edizione. Ma il cantante di Sapore di sale e Il cielo in una stanza ha creato non pochi imbarazzi quando, intervistato da Amadeus e Gianni Morandi, ha raccontato dei presunti tradimenti subiti "a casa sua" negli anni ruggenti della canzone italiana dal defunto Little Tony. "Ma queste cose non si possono dire", afferma Morandi, amico di vecchia data di Paoli.

In effetti, al suo ingresso sul palco lo aveva detto subito: "Il piacere è mio anche se Sanremo è una gabbia di matti". A Morandi dice: "Quando ci siamo visti la prima volta avevo molti più denti e lui mi veniva dietro perché voleva imparare. Non so cosa ca**o imparavi da me...". A dare un tocco surreale alla partecipazione di Paoli a Sanremo c'è un video rubato nel dietro le quinte del Festival, girato prima dell'ospitata di Paoli. Si vede Amadeus che si presenta e stringe la mano a Paoli, poi si congeda. Rimane Morandi che evidentemente continua una conversazione scherzosa con l'amico: "Anche lui non è mica sano!". Però Paoli appare spiazzato, sembra non capire cosa ci fa Amadeus a Sanremo: "È il dj?". Morandi a quel punti, abbastanza inspiegabilmente, parla inglese: "Dj? Yes! Fourty years ago!", poi si fa serio: "Ma come chi è? È lui che conduce il festival...". Davvero?" ribatte Paoli che provoca la risata di Morandi.