Sanremo 2023, vestito "subliminale" di Chiara Ferragni: "È la bandiera ucraina"

11 febbraio 2023 a

Nella serata finale del Festival di Sanremo, quella che ospiterà il messaggio del presidente Zelensky, Chiara Ferragni esordisce con un abito che nelle scelte cromatiche ha fatto subito pensare a un omaggio all'Ucraina. Una sorta di corazza d'oro coperta da un drappo blu brillante.

La co-conduttrice al fianco di Amadeus ha spiegato su Instagram: "La donna è madre guerriera. Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiaparelli. La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno".

Rimandi che evidentemente sono fuggiti ai tanti telespettatori che hanno commentato sui social: "La Ferragni con i colori dell’Ucraina è il blast totale ai censori", "Il vestito della Ferragni richiama - in qualche modo, essendo dorato - la bandiera dell'Ucraina. (Pure i fiori di Tananai.)", "Non è un caso che la Ferragni sia vestita coi colori dell'Ucraina, siete d'accordo?", "Azzeccata la scelta della Ferragni di vestirsi con i colori dell’Ucraina vista la lettera di Zelenski di stasera a Sanremo… nel frattempo Tananai porta una rosa gialla e una blu sul palco visto il testo della canzone sempre a tema Ucraina", "Ferragni vestita con i colori dell'Ucraina, Tananai con una rosa gialla e blu, però del terremoto in Siria e Turchia chissenefrega vero? Penso che classificare per importanza tragedie di diversa natura non porti a nulla. O si è solidali con tutti o con nessuno", sono alcuni dei commenti che si leggono su Twitter.