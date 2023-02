Sanremo 2023, Mengoni vince la serata cover e resta in testa alla classifica

11 febbraio 2023 a

a

a

La serata delle cover e dei duetti, la quarta del Festival, vede il trionfo di Marco Mengoni, davanti a Ultimo, Lazza, Giorgia e Mr Rain. Una vittoria che rafforza la prima posizione di Mengoni in classifica generale, in una serata che non delude le attese e sul palco dell’Ariston vede alternarsi i 28 cantanti in gara affiancati da altrettanti artisti, in alcuni casi veri ‘mostri sacri’ della musica, che fanno ballare, cantare, sognare e commuovere il pubblico. Come a far commuovere tutti è Peppino di Capri, super ospite, che canta ‘Champagne’ ricevendo due standing ovation. Entusiasmo anche per il ritorno del maestro Beppe Vessicchio, che co-dirige l’orchestra nel corso del duetto tra Gianluca Grignani e Arisa sulle note di ‘Destinazione Paradiso’, uno dei più belli della serata. Giorgia ed Elisa sono strepitose nel cantare insieme ‘Luce’ e ‘Di Sole e d’azzurro’ e ricevono un lungo applauso dal pubblico, tutto in piedi. Magia con Marco Mengoni che canta ‘Let it be’ accompagnato dal Kingdom Choir.

"Fatto un casino". Arisa-Grignani, imbarazzo totale: cosa è successo

Ma sono stati tanti i momenti da ricordare, Biagio Antonacci che canta ‘Vorrei cantare come Biagio’ con Tananai e Don Joe, o Eros Ramazzotti, che riceve un grande tributo dal pubblico ed è protagonista di un fuoriprogramma, dimenticando le parole all’inizio di un brano del medley cantato con Ultimo, che gli viene in soccorso. “È l’emozione”, dice Eros. Grande ritmo su ‘La notte vola’, con una strepitosa Lorella Cuccarini ad accompagnare Olly, mentre Michele Zarrillo canta con Will e al termine dell’esibizione dice: “Posso dire una cosa di cui mi assumo la responsabilità? Noi dobbiamo avere paura quando la libertà, i diritti civili e i diritti umani non vengono difesi".

"Fatto un casino". Arisa-Grignani, imbarazzo totale: cosa è successo

Emma duetta con Lazza, Ariete con Sangiovanni ricorda Franco Battiato. Elodie con Big Mama sulle note di ‘American woman’ , Edoardo Bennato canta con Leo Gassmann un suo medley e fa ballare tutti, gli Articolo 31 con Fedez sulle note dei loro più grande successi al grido di “Giorgia, legalizzala!”, e si vede la ritrovata armonia tra Fedez e J-Ax. C

"Giorgia, legalizzala". Fedez e Articolo 31, il grido al premier

arla Bruni accompagna Colapesce e Dimartino sulle note di ‘Azzurro’. E il marito, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy accompagna all'Ariston la moglie, le fa compagnia in camerino caricandola in vista della sua esibizione, poi quando lei sale sul palco lui si fa accompagnare in platea, assiste alla performance e poi si rifà subito accompagnare in camerino. Arriva ‘Anima mia’ con i Cugini di Campagna che si esibiscono con Paolo Vallesi. Le esibizioni si susseguono senza soluzione di continuità, c’è gIANMARIA accompagnato da Manuel Agnelli , poi Mr Rain con Fasma per ‘Qualcosa di grande’. È il turno di Madame con Izi che fa rivivere De Andrè con ‘Via del campo’. I Coma_Cose con i Baustelle cantano ‘Sarà perché ti amo’, seguono Rosa Chemical con Rose Villain. Anna Oxa conferma di avere una voce davvero super con la sua Emozione da poco. E il Vamos a bailar di Paola e Chiara fa veramente ballare tutto l'Ariston.