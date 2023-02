Sanremo 2023, Arisa e Gianluca Grignani in imbarazzo: "Fatto un casino"

Valentina Bertoli 11 febbraio 2023 a

Grande attesa per il quarto appuntamento del Festival di Sanremo. Tra coppie inedite e grandi ritorni, il teatro Ariston si accende per la serata delle cover. Tutto procede secondo i piani fino a quando non arriva il turno di Gianluca Grignani ed Arisa. Il connubio tra l’anima rock di lui e la voce cristallina di lei crea un cortocircuito.

A sorpresa compare anche il maestro Giuseppe Vessicchio. Poi succede l’impensabile. Cantano il celebre brano “Destinazione paradiso” e la performance si trasforma in uno show sfrenato e fuori dagli schemi. La cantante se ne rende conto e urla: “Abbiamo fatto un casino Gianluca”. Gli utenti social impazziscono: “Ma cosa stiamo guardando”.

Al Festival della canzone italiana è arrivato il momento di rendere onore ai brani che hanno fatto la storia del Paese. I 28 artisti in gara si esibiscono accompagnati da ospiti d’eccezione e il direttore artistico Amadeus guida l’evento musicale con ritmo serrato. A scuotere il pubblico dal torpore arriva Gianluca Grignani. Imprevedibile e sempre pronto a sorprendere, il cantautore milanese si presenta sul palco con un’artista incredibile, Arisa. Poi l’esibizione prende una brutta piega. Offrono una nuova versione di “Destinazione paradiso” e conquistano l’ovazione del pubblico, ma il risultato è uno sfoggio di fallimentare disinvoltura. Se lui prova a mantenere la concentrazione, Arisa si perde e rischia anche qualche brutta stonatura. Cantano e ballano tutti, nonostante le evidenti imprecisioni dei due. In fin dei conti uno spettacolo riuscito. Non sembra d’accordo il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che, anche con il microfono a pochi centimetri dalla bocca, si rifiuta di intonare il pezzo. Con una frase breve e concisa Arisa celebra il collega: “Grazie per la tua voglia di vivere”, ma all’improvviso sbotta: “Abbiamo fatto un casino!”. Il web è scatenatissimo: “Fantastici. Non ci si crede!”.