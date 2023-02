Sanremo 2023, terza serata con il 57,6% di share. Primo Mengoni, è l'ora dei duetti

10 febbraio 2023 a

a

a

La terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, è stata seguita nella prima parte (21.25-23.31) da 13.341.000 spettatori, con uno share del 57,2%, nella seconda (23.40-1.59) da 5.584.000, con uno share del 58,4%. La quarta serata del Festival di Sanremo sarà quella degli attesissimi duetti: sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà Chiara Francini.

x 1 / 8

"Rimango sempre affascinato, quando sento questi risultati che hanno del clamoroso è un lavoro, un'idea che sta portando tutto questo in questa direzione" commenta i conferenza stampa il direttore artistico Amadeus. "Tutto è accaduto in maniera sconvolgente da un certo punto di vista, perché nulla poi è scontato. Ed è una gioia per tutti. Ringrazio il presidente Toti per le belle parole, questa è una regione a cui io ormai sono affezionato, qui ci sto bene ed è diventata un po' casa mia".

Sbugiardato Amadeus: Blanco e le rose, "tutto provato davanti ai funzionari Rai"

Intanto il favorito Marco Mengoni è in vetta alla classifica parziale dopo la terza serata del Festival che ha visto esibirsi tutti i 28 cantanti in gara. Poi Ultimo e Mr Rain. I Måneskin hanno infiammato l'Ariston, sul palco con la band romana il leggendario chitarrista Tom Morello. Paola Egonu - coconduttrice con Amadeus e Gianni Morandi - ha parlato dei problemi di razzismo e nel suo monologo ha risposto alle critiche ricevute per alcune sue dichiarazioni. "Amo l'Italia e vesto con orgoglio la maglia azzurra che per me è la più bella del mondo", ha detto la pallavolista. Stasera i 28 artisti in gara si esibiranno con cover e duetti. La nuova classifica di fine serata farà media con le precedenti.