Sanremo 2023, Cacciari a valanga sul Festival: “Tutte sceneggiate, non me ne frega niente”

Il Festival di Sanremo non piace proprio a tutti gli italiani. Tra coloro che snobbano la kermesse musicale c’è anche Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, intervistato su Sanremo 2023 da Affari Italiani: “Non ho mai guardato il Festival di Sanremo in vita mia. Non mi interessa, zero totale. Non me ne frega niente. Blanco? Sono sciocchezze incredibili. Sceneggiate come è ovvio che accadano a Sanremo dove si va per farsi notare. Sergio Mattarella? Il Festival è una grande manifestazione popolare, che differenza c'è tra la Prima de La Scala e Sanremo? La sua presenza non è per niente scandalosa”.

"Spettacolino politico, e Benigni..." Cacciari a valanga sul Festival

“È - ribadisce Cacciari - uno spettacolo popolare, come una manifestazione sportiva o altro, che a me interessa zero. Lasciamo perdere la stampa, per carità. Propaganda pura ormai, stendiamo un velo pietoso su giornali, stampa e media italiani. A prescindere dallo spazio che danno a Sanremo”. Una parola buona per tutti da parte di uno dei volti più noti dei talk show della televisione italiana.