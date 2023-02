Sanremo 2023, la terza serata. Gianluca Grignani ferma l'esibizione: caos audio

09 febbraio 2023 a

a

a

Prende il via la terza serata del Festival di Sanremo. Entra sul palco Gianni Morandi, che dà il benvenuto, da solo. "Ho deciso di aprire da solo, perché sennò quello lì dice 'ci hanno seguito 16 milioni di persone'. Io volo basso, e allora ho detto, vado giù io e ti presento". Poi presenta Amadeus che scende le scale facendo una diretta Instagram: "Potete salutare i miei follower?", chiede rivolto al pubblico. "L'abbiamo perso", scherza Morandi. "Ho capito che ti stai sboomerizzando, ma così passi direttamente alla generazione Z. Tu non sei un nativo digitale, sei un nativo sanremese". Poi insieme danno il via alla gara, ricordando le modalità del televoto, che questa sera decide la classifica della serata al 50% con la giuria demoscopica.

Presentando Amadeus, Morandi ha ironizzato sui suoi grandi numeri a Sanremo, definendolo "l'uomo che in quattro anni è stato su questo palco 5.681 minuti, ha indossato 45 giacche, ha ospitato 119 cantanti in gara, ha ascoltato 9973 canzoni".

Quando tocca a Gianluca Grignani cantare tornano i problemi tecnici. "Ho chiesto di abbassare la mia voce al bravissimo fonico di studio e non mi sentivo più, scusate. A 50 anni impari a fare queste cose, a 20 non avrei fatto così" spiega il cantante che, sul palco dell'Ariston, ha chiesto di interrompere l'esibizione e ripartire per un problema tecnico. Il riferimento ai 20 anni è chiaramente a Blanco, che per un problema simile l'altra sera ha distrutto lo scenografia di fiori preparata per lui. E Amadeus lo ha ringraziato dicendo: "Si fa così, se c'è un problema tecnico si chiede di interrompere e si ricomincia".

Al termine della sua esibizione sul palco dell'Ariston, Gianluca Grignani si è tolto la giacca mostrando sul retro della camicia la scritta "No War", accolto da un'ovazione del pubblico. Poi ha lasciato il palco mentre Amadeus è rimasto con i fiori in mano senza poterli consegnare: il cantante se ne è accorto, è tornato indietro e ha abbracciato Amadeus, lanciando poi i fiori tra il pubblico.