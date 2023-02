Fedez a Sanremo 2023 strappa la foto del viceministro: "La Rai non lo sapeva"

09 febbraio 2023 a

Se ad accendere la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 è il trio Ranieri-Morandi-Al Bano, mai visti insieme, a farla esplodere ci pensa Fedez quando, nel suo freestyle sulla nave Costa Smeralda ormeggiata al largo di Sanremo, si scaglia contro Galeazzo Bignami viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista. La polemica è anche contro la ministra delle Pari Opportunità Eugenia Roccella e contro il Codacons.

Morandi-Ranieri-Al Bano infiammano l'Ariston: la prima volta insieme

L’affondo del rapper è contro Fratelli d’Italia, il partito del premier Giorgia Meloni. Fedez mostra una foto di Galeazzo Bignami vestito da nazista. Si tratta dello scatto risalente al 2005, quando l’attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si fece fotografare con una divisa nazista in occasione del suo addio al celibato. Bignami si è ripetutamente scusato per quella foto scattata in un contesto privato e ha ovviamente preso le distanze dal nazismo, ma ciclicamente quello scatto salta fuori.

La foto era questa pic.twitter.com/RfU1VxTsZ2 — Fedez (@Fedez) February 8, 2023

Dopo aver fatto esplodere la polemica politica, Fedez ha precisato ad Amadeus prima di chiudere il collegamento: “Per riprendere l’articolo 21 citato ieri da Benigni, quello sulla libertà di pensiero, voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto: il testo non era stato concordato con lo staff della Rai”. Sotto accusa anche la ministra Eugenia Roccella, contraria all’aborto.