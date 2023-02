Sanremo, Blanco impazzisce e spacca tutto sul palco: panico al Festival

08 febbraio 2023 a

Blanco va fuori di testa e distrugge tutto sul palco: scene mai viste al Festival di Sanremo, simili giusto a quella volta in cui Brian Molko dei Placebo spaccò la sua chitarra dopo i fischi dell'Ariston, nel 2001. Il vincitore della scorsa edizione in coppia con Mahmood con "Brividi" e in gara con la canzone "L'isola delle rose" praticamente impazzisce: non riesce a sentire la sua voce e si mette a rovesciare vasi e a calpestare tutti i fiori, rischia pure l'osso del collo cadendo rovinosamente sul palco. Roba mai vista all'Ariston.

La performance viene interrrotta. "Hai combinato un disastro, figlio mio", gli dice Amadeus accorso dal camerino. "Non sentivo in cuffia", si giustifica il cantante con il pubblico che gli riserva fischi e urla di disappunto. A salvare la situazione è Gianni Morandi, che dopo l'intervento di tecnici e addetti alla pulizia per rendere il palco almeno praticabile prende la scopa in mano e inizia a spazzare, smorzando la tensione. Una scena surreale a metà strada tra il siparietto Bugo-Morgan e una performance punk in un vivaio...

"Era dai tempi di Bugo e Morgan che non vivevo qualcosa di simile", dice appunto Amadeus che, comunque, afferma di voler dare la possibilità al cantante di esibirsi nuovamente, ma poi torna indietro sulla decisione. Si vedrà. La scena lascia di stucco anche Fiorello che spunta in collegamento poco dopo: "Ma che min**ia fate?" chiede ridendo ad Amadeus, poi lo prende in giro per avere sbagliato due volte nomi, prima confondendo gIANMARIA con Sangiovanni e poi, nello scatafascio floreale, dello stesso Blanco chiamato invece Salmo: "Ma stai sbagliando tutti i nomi, che ti succede?".