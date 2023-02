C'è Posta Per Te, Graziana tradita sbotta: "Aveva il fiocchettone?". Cosa succede in studio

Valentina Bertoli 05 febbraio 2023 a

“C’è Posta Per Te”, il people show condotto da Maria De Filippi, continua a regalare ore di racconti coinvolgenti ai telespettatori. Per il quinto appuntamento, quello di sabato 4 febbraio, la padrona di casa chiama in studio dei superospiti: Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta e il trio di cantanti lirici "Il Volo". A catalizzare l’interesse degli italiani è la storia di un amore interrotto. Domenico chiede perdono a Graziana per averla tradita. Lei, su tutte le furie, nega il ricongiungimento con l’ex compagno ed offre la sua versione dei fatti: “È un bugiardo”. Una foto incriminata smaschera l’uomo. La compagna non si trattiene: “Cosa aveva lei? Il fiocchettone?”. Gli utenti insorgono divertiti: “Storia di corna in Sicilia”. Ecco cosa è successo.

“Il triangolo, no. Non l’avevo considerato”, così canta Renato Zero. E non c’è colonna sonora migliore per raccontare la storia che, ieri sera, ha sconvolto i telespettatori di “C’è posta per te”. Domenico e Graziana sono entrambi separati e hanno figli dalle loro precedenti relazioni, ma questo non impedisce loro di innamorarsi e di andare a convivere. Lei si trasferisce a casa di lui. Poi, troppo gelosa dell’ex moglie, decide di tornare a casa sua. La relazione si interrompe e Domenico prova a riconquistare Graziana, ma la donna non accetta di ritornare sui suoi passi. Lui pensa di dover provare a voltare pagina e decide di uscire con un’altra ragazza. Questa scelta, però, gli si ritorce contro. A rendere noto a tutti il rapporto tra i due è la ragazza stessa che, sbadatamente, pubblica foto su Facebook. Graziana vede tutto e sceglie definitivamente di troncare ogni contatto.

È Domenico a contattare Maria De Filippi, con la speranza di riabbracciare la sua amata Graziana: “Ciao cuore, ti chiedo scusa per tutto il male che ti ho fatto. Non lo meritavi. Ti ho mancato di rispetto. So che nei tuoi momenti peggiori io non ti sono stato vicino, quando tu per me hai fatto di tutto. Hai lasciato la tua casa, il tuo paese e le tue figlie. Mi manca tutto di te. Sono qui per chiederti di darmi un’altra possibilità e ricominciare da zero. Mi trasferirò nel tuo paese”.

Graziana lo accusa subito di aver mentito: “Almeno spiega bene. Noi avevamo un profilo insieme e tu ne avevi fatto un altro di nascosto”. Quanto alla donna conosciuta su Facebook, chiarisce: “Stai dicendo tante bugie. Quando stavo insieme a lui, questa già c’era. Poi pubblica la foto su Facebook e lo tagga, dicendo che da quando stanno insieme il suo sorriso è migliorato. Lui risponde: ‘Anche per me’. È un bugiardo. Mi ha fatto capire che non mi merita”.

Poi la donna sbotta e fa sorridere tutto il pubblico: “Statti con lei, cosa aveva di speciale, il fiocchettone?”. Gli utenti social si scatenano: “Ecco una storia di corna in Sicilia”. Graziana sembra inamovibile, ma la conduttrice sfodera le invidiate armi da mediatrice: “Sei sicura che non provi più nulla? Chi glielo fa fare?”. La donna si ammorbidisce, accetta di aprire la busta e riabbraccia il suo compagno.