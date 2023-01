Sanremo 2023: svelati duetti, cover e titoli della quarta serata

Valentina Bertoli 30 gennaio 2023 a

Ancora una settimana di faticosa attesa e il palco dell’Ariston sarà pronto ad illuminarsi per accogliere i ventotto cantanti in gara. Dopo un gioco di spoiler ed indiscrezioni, è stato il direttore artistico Amadeus, accompagnato dal formidabile co-conduttore Gianni Morandi, a svelare i duetti e le cover che il pubblico e i telespettatori di Sanremo 2023 ascolteranno venerdì 10 febbraio. Tra ripescaggi e nuove proposte, spicca la coppia Giorgia-Elisa. Le due voci, facilmente riconoscibili, si fonderanno con peripezia.

Proprio da Fiorello, a “Viva Rai2!”, il morning show che ha rivoluzionato il risveglio degli italiani, Amadeus ha sganciato la bomba. Attraverso una doppia clip, il direttore artistico della settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana e Morandi, co-conduttore, hanno letto l’elenco dei duetti e dei brani scelti dalle formazioni. Ventotto sodalizi e ventotto canzoni. Combinazioni audaci e accoppiamenti prevedibili.

Ecco chi sono gli artisti che faranno da spalla ai cantanti in gara ed ecco le cover selezionate per stupire il pubblico di venerdì 10 febbraio. Anna Oxa con il deejay iLjard Shava: “Un'emozione da poco”; Ariete con Sangiovanni: “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato; gli Articolo 31 con Fedez: un medley degli Articolo 31; Colapesce Dimartino con Carla Bruni “Azzurro” di Adriano Celentano; i Colla Zio con Ditonellapiaga: “Salirò” di Daniele Silvestri; i Coma_Cose con i Baustelle: “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri; Elodie con BigMama: “American Woman”; Gianluca Grignani con Arisa: “Destinazione Paradiso”; gIANMARIA con Manuel Agnelli “Quello che non c'è”; Giorgia con Elisa un medley di “Luce” e “Di sole e d'azzurro”; i Cugini di Campagna con Paolo Vallesi: un medley di “La forza della vita” e “Anima mia”; Lazza con Emma e con il primo violino della Scala di Milano Laura Marzadori: “La fine”; Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo: un medley dello stesso Bennato; Levante con Renzo Rubino: “Vivere” di Vasco Rossi; Madame con Izi: “Via del Campo” di Fabrizio De Andrè; Mara Sattei con Noemi: “L'amour toujour”; Marco Mengoni con il Kingdom Choir: “Let it be” dei Beatles; i Modà con Le Vibrazioni: “Vieni da me”; Mr. Rain con Fasma: “Qualcosa di grande” dei Lunapop; Olly con Lorella Cuccarini: “La notte vola”; Paola & Chiara con Mark & Kremont: un medley delle artiste in gara; Rosa Chemical con Rose Villain: “America” di Gianna Nannini; Sethu con i Bnkr44: “Charlie fa il surf”; Shari con Salmo: un medley di Zucchero Fornaciari; Tananai con Don Joe: “Vorrei cantare come Biagio”; Ultimo con Eros Ramazzotti: un medley di Eros Ramazzotti.

Guadagneranno posizioni con il sostegno dei colleghi? Lo scopriremo. Intanto il web impazza e osanna Giorgia ed Elisa: le due voci, soavi e potenti, incendieranno il teatro Ariston e l’esperimento sarà un successo.