Tutti i cantanti in gara al Virgo Village Sanremo con Radio Kiss Kiss

Manca davvero poco all’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno, la storica kermesse canora ospiterà diversi big della musica italiana che hanno deciso di mettersi in gioco, salendo sul palco come cantanti in gara. Da Giorgia a Marco Mengoni, da Gianluca Grignani ad Ultimo, solo per citarne alcuni, dopo le esibizioni, tutti gli artisti faranno tappa al Virgo Village Sanremo, sede – tra le altre cose – di Radio Kiss Kiss, per le interviste ufficiali.

A pochi passi a piedi dal Teatro Ariston, il Villaggio ufficiale del Festival – fortemente voluto dal Colosso Finanziario Svizzero VIRGO FUND e con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria – sarà centro nevralgico dell’intera manifestazione, con i suoi 15.000 mq di superficie, e accoglierà numerose iniziative artistiche e socio-culturali, aprendo le porte al pubblico tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 20.30 e, in alcuni casi, posticipando la chiusura oltre la mezzanotte per ospitare alcuni tra i più importanti eventi collaterali al Festival di Sanremo tra cui il Gran Galà e Premio “Virgo Novella 2000 SanremoSol” che si svolgerà, giovedì 9 febbraio, a partire dalle ore 21, nel Padiglione Liberty Pedriali del Village. Il Virgo Village Sanremo è ubicato presso Villa Ormond, in Corso Felice Cavallotti 113, a Sanremo.