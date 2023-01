Anna Oxa "multata". Cos'è successo a Sanremo

Valentina Bertoli 28 gennaio 2023 a

Insignita del titolo di capitano in molte squadre del "FantaSanremo", fantasy game basato sul Festival della canzone italiana, Anna Oxa si conferma la regina degli scandali. Talento cristallino, look al limite del trasgressivo e carattere ribelle: la cantante sessantunenne torna in gara a Sanremo e, a poco più di una settimana dall’inizio, non si fa che parlare di lei. Secondo un curioso retroscena, l’incredibile interprete sarebbe stata multata dalla Polizia municipale della città dei fiori. Il motivo è impensabile.

Piovono multe a Sanremo e la Polizia municipale non fa sconti a nessuno, nemmeno ai cantanti in gara. A non rispettare le leggi è stata Anna Oxa, icona anni Ottanta dalla voce irraggiungibile. Pronta a stupire il pubblico con il brano “Sali (Canto dell’anima)”, la cantante ha tutte le carte in regola per convincere chi l’ascolta. Ai fini di una buona performance è necessario l’allenamento, si sa. E così Oxa ha raggiunto il teatro Ariston per portare a termine le canoniche prove. Il destino, però, gioca brutti scherzi. Secondo quanto emerge su Sanremo News, la cantante, che si rivelò giovanissima proprio in Riviera con il super classico “Un'emozione da poco”, sarebbe stata multata dall’inflessibile Polizia municipale della cittadina dei fiori. Per prendere le misure con le dinamiche della settimana musicale più importante dell’anno, Oxa avrebbe raggiunto il teatro in fretta, senza fare attenzione alle tariffe del parcheggio. L’auto che l’ha accompagnata alle prove sarebbe quindi finita nel mirino della Polizia municipale a causa di un’irregolarità del posteggio. La vettura, lasciata sulle strisce blu senza tagliando di pagamento, avrebbe fatto guadagnare all’artista una bella multa salata. La stessa spiacevole vicenda è stata vissuta anche da Tananai, Rosa Chemichal, i Modà e i Cugini di Campagna. Vantando ben quattordici partecipazioni al Festival della canzone italiana, Oxa è una veterana. Che sia pronta ad arrivare in vetta anche al FantaSanremo? Il suo temperamento imprevedibile lo lascia intuire.