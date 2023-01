Francesca Michielin sbotta: "Fatevi gli affari vostri". Sfogo durissimo

Valentina Bertoli 28 gennaio 2023 a

Attraverso uno sfogo sincero e risentito, Francesca Michielin condanna gli haters che costantemente emettono sentenze sul suo aspetto fisico. Spesso sorridente e calma, questa volta la cantante non pratica training autogeno e si abbandona all’uso di parole durissime. “Fatevi i ca**i vostri”: scandisce in un video postato su TikTok. La reazione poco contenuta della cantautrice, in risposta ai commenti caustici ed irrispettosi degli haters, colpisce gli utenti e le sue dichiarazioni sono una riuscita lezione di buona educazione. Fredda, elenca le brutte frasi che quotidianamente intasano i suoi profili social e dice: “Sono tutti commenti non richiesti. Be kind”.

Quasi nessuno viene risparmiato dal body shaming (termine con cui si indica l’atto di offendere l’altro per il suo aspetto fisico). Quasi nove adolescenti su dieci sono vittime di chi altro non ha se non la frustrazione e la voglia di rovesciarla sul corpo altrui. Un quadro del genere va ad innestarsi su una tendente fragilità emotiva che anima l'adolescenza della Generazione Z. A scagliarsi contro i leoni da tastiera, pronti a sottolineare imperfezioni e cambiamenti, è Francesca Michielin. In un lungo e consistente sfogo su TikTok, dove si riprende struccata e con l’acne in bella vista, la cantautrice sbotta: “Sono piena di tutte queste frasi come: ‘Ma tutti questi brufoli cosa sono’, ‘Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto’, ‘Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi’, ‘Ti vedo un po' troppo magra’, ‘Ma mangi vero?’ oppure ‘Ma sbaglio o in questo periodo sei a diete? No perché mi sembra che mangi un botto, non ti fai mancare proprio niente’, ‘Guarda che per fare il tuo lavoro, l'immagine è fondamentale’, ‘Ma come è ingrassata quella lì oh’, ‘Ma ci si potrà mica ridurre così’. Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi”.

Ha allora argomentato così: “I social ci hanno portato ad avere un'opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa anche se non ci è richiesto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i ca**i nostri”. Poi la conduttrice dell’ultima edizione di X Factor ha sentito il bisogno di chiarire la sua prospettiva, sperando che qualcuno tragga esempio dal suo racconto e dalla sua esperienza: “Proviamo a fare tutti e tutte insieme un esercizio: prima di commentare l'aspetto fisico o qualsiasi caratteristica di una persona, fermiamoci un attimo, chiediamoci perché dovremmo commentarlo e soprattutto se commentandolo faremmo qualcosa di utile. Vi assicuro che facendo questo tipo di ragionamento ci si rende presto conto che commentare il corpo altrui, la condizione fisica altrui non serve a niente, anzi, spesso l'altra persona può rimanerci molto male. E una persona non sempre dimagrisce o ingrassa per motivi puramente estetici, anzi, be kind”.