Boomerissima, scoppia il caso Marcuzzi: "Sei svenuta". Rientro choc in tv

19 gennaio 2023 a

Alessia Marcuzzi è tornata in tv dopo la rottura con Mediaset e un anno sabbatico. La conduttrice 50enne è passata a Rai2 dove conduce “Boomerissima”, uno show che mette a confronto la generazione giovane gli anni '90 e quella nata a fine secolo. La seconda puntata in onda martedì 17 gennaio ha registrato 1.459.000 telespettatori pari all’8,5% di share, in crescita rispetto al debutto grazie anche alla presenza dell’attrice comica Katia Follesa e allo sciopero dei tecnici tv che ha spento LA7.

Sempre ieri, Alessia Marcuzzi è stata ospite del contenitore pomeridiano di Rai1 “La vita in diretta” per promuovere il programma (registrato) e il conduttore Alberto Matano ha scherzato: “Come hai reagito quando hai letto i dati Auditel? Ti sei ubriacata? Sei svenuta? Svelami tutto!".

Ascolti tv, colpaccio Boomerissima. La7 giù senza talk show

Marcuzzi, reduce dalla separazione con Paolo Calabresi Marconi, ha sfoderato il suo ampio sorriso e ha ammesso: “Ero felicissima, davvero felicissima per la risposta che c’è stata da parte della gente, anche per strada. Per me conta molto anche quello che ti trasmettono le persone quando ti incontrano”. Matano ha confermato la rinascita televisiva di Marcuzzi sottolineando che dopo la prima puntata aveva ricevuto molti messaggi da amici comuni che trovavano il programma “proprio fi*o”.

G.O.